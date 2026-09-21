Михаил Федоров: как вера спасла жизнь бывшего министра обороны Украины

Михаил Федоров, бывший министр обороны Украины, неожиданно для многих раскрыл одну из самых личных и сложных страниц своей биографии.
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