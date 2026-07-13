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Супертайфун BAVI может принести ливни в Приморский край

Супертайфун BAVI может принести ливни в Приморский край

Супертайфун Bavi, ранее прошедший над Тайванем, продолжает движение в сторону юго-востока Китая. По данным синоптиков, затем циклон начнет смещаться на север вдоль побережья Желтого моря, передает «Комсомольская правда» — «Владивосток».

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