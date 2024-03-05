Молдова выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Документ был подписан в Париже в 1990 году Советским Союзом, а в 1992 году государства-члены бывшего СССР достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории.
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