Председатель СК России поручил представить доклад по факту травмирования малолетней в Ленинградской области

30 мая 2024 года 13-летняя девочка в составе группы учеников в сопровождении преподавателей для проведения планового полевого туристического сбора прибыла в лесной массив на берег реки Вуокса у поселка Лосево Приозерского района.
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