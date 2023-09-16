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Хави о 5:0 с «Бетисом»: «Мы были ближе к той «Барсе», которую хотим видеть, но нельзя позволять сопернику столько создавать»

Хави о 5:0 с «Бетисом»: «Мы были ближе к той «Барсе», которую хотим видеть, но нельзя позволять сопернику столько создавать»

«Игра получилась неидеальной, но отличной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время.

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