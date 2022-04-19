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Кубок Харламова. Финал. СКА-1946 примет «Красную Армию» в 3-м матче серии

СКА-1946 примет «Красную Армию» в третьем матче финала Кубка Харламова. Париматч Молодежная хоккейная лига Кубок Харламова Финал  СКА-1946 – «Красная Армия» – 19:00 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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