Кубок Харламова. Финал. СКА-1946 примет «Красную Армию» в 3-м матче серии

СКА-1946 примет «Красную Армию» в третьем матче финала Кубка Харламова. Париматч Молодежная хоккейная лига Кубок Харламова Финал СКА-1946 – «Красная Армия» – 19:00 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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