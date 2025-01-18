Глава РСМД назвал условие для проведения переговоров России и США

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru Россия не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон не перестанет финансировать и снабжать Украину оружием, заявил 18 января гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
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