Legal Design: путь к интуитивно понятному юридическому продукту

Концепция юридического дизайна, в чем ее важность в современной юридической практике, в чем основные цели и принципы использования юридического дизайна в документах, методы повышения восприятия правовой информации и сокращения временных затрат участников бизнес-процесса, делится Сергей Тихончук, руководитель юридического отдела Сергей Тихончук, Head of Legal Operationsчитайте на monocle.
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