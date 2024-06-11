Парень оформил кредит на девушку и забил ее до смерти кирпичом в Улан-Удэ

vk.com/Следственное управление СК России по Бурятии В Улан-Удэ 20-летний молодой человек взял кредит на свою новую знакомую, а затем забил ее до смерти кирпичом и выбросил в яму, сообщили в СУ СК России по Бурятии.
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