В ФРГ политик ушел в отставку из-за фото секс-куклы с нацистской символикой

В Германии член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам принял решение покинуть свой пост после того, как в его адрес разразилась волна критики из-за опубликованных фотографий с нацистской символикой.
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