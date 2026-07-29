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Крымская газета

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В Алуште спасли сапбордистов, которых унесло на километр от берега

В Алуште спасли сапбордистов, которых унесло на километр от берега

Двух сапбордистов в Алуште унесло на 1 км от берега. Об этом сообщает"АиФ Крым" с ссылкой на пресс-службу "Крым-СПАС" Информация о том, что двух человек на сап-бордах в посёлке Семидворье уносит в море, поступила в 13:10.

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