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Невролог Демьяновская предупредила об опасных последствиях энергетиков для сна и сердца

Невролог Демьяновская предупредила об опасных последствиях энергетиков для сна и сердца

Употребление энергетиков вместо полноценного сна и отдыха может привести к перегрузке нервной системы, сообщила «Ленте.

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