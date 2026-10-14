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Царьград

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Ростелеком предложил создать ЦОД «судного дня» для восстановления данных

Ростелеком предложил создать ЦОД «судного дня» для восстановления данных

На форуме РБК Tech Валерий Ермаков из «Ростелекома» предложил создать ЦОД «судного дня» для восстановления сервисов в чрезвычайных ситуациях.

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