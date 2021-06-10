Наши поезда

Катаюсь проводником по северной части нашей необьятной родины, такое ошущение иногда порою бывает, как будто перевоз уже за десятки сотен людей)И всегда находиться, какой нибудь чудак или чудачка,хех,у которого спокоино доехать никак не получается.
Катаюсь проводником по северной части нашей необьятной родины, такое ошущение иногда порою бывает, как будто перевоз уже за десятки сотен людей)И всегда находиться, какой нибудь чудак или чудачка,хех,у которого спокоино доехать никак не получается.
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