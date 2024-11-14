Врач Насыртдинова советует отказаться от сладкого кофе и выпечки на завтрак

Эндокринолог Алия Насыртдинова предостерегла от употребления определенных продуктов на завтрак, поскольку они могут привести к нарушениям в работе гормональной системы, изменению уровня сахара в крови и ухудшению самочувствия.
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