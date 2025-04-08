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Крокодил растерзал мужчину

Крокодил растерзал мужчину

В Индии мужчина стал жертвой крокодила. Об этом пишет Times of India. 32-летний Аджит Анил Гайквад, житель деревни Анкалхоп в округе Сангли, штат Махараштра, отправился купаться на реку Кришна 1 апреля и не вернулся домой.

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