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Россия халкы август аенда кояш һәм ай тотылуларын күрә алачак

Августта россиялеләр тулы кояш тотылуны, ә аннары ай тотылуның зур булмаган фазаларын күзәтә алачак. Бу хакта РИА Новостига Циолковский исемендәге Космонавтика тарихы дәүләт музееның физика-астрономия бүлеге фәнни хезмәткәре Александр Алексеев сөйләде.

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