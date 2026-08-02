Россия халкы август аенда кояш һәм ай тотылуларын күрә алачак

Августта россиялеләр тулы кояш тотылуны, ә аннары ай тотылуның зур булмаган фазаларын күзәтә алачак. Бу хакта РИА Новостига Циолковский исемендәге Космонавтика тарихы дәүләт музееның физика-астрономия бүлеге фәнни хезмәткәре Александр Алексеев сөйләде.
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