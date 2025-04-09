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Microsoft призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеров

Microsoft призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеров

Microsoft призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеровАмериканская корпорация Microsoft опубликовала несколько заявлений, где владельцев компьютеров с ОС Windows 10 призвали как можно скорее отказаться от использования таких ПК.

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