Microsoft призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеров

Microsoft призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеровАмериканская корпорация Microsoft опубликовала несколько заявлений, где владельцев компьютеров с ОС Windows 10 призвали как можно скорее отказаться от использования таких ПК.
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