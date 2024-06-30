А Подоляка продолжает строить в России свою Украину

Александр Конкин Правда всегда, где то примерно посредине... И Подоляка не так уж и неправ, вспомнив инвалидов....

людмила бер Инвалиды защищены Законом.... а пишет он, что б казаться своим.... Пусть не лезут во внутреннею политику России...