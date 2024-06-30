Есть такое предложение к ЛОМам!) А Подоляка продолжает строить в России свою Украину. Когда приводит в пример Украину Подоляка, так и хочется его спросить.
А Подоляка продолжает строить в России свою Украину
Комментарии
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Александр Конкин
Правда всегда, где то примерно посредине... И Подоляка не так уж и неправ, вспомнив инвалидов....
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6 час.
людмила бер
Инвалиды защищены Законом.... а пишет он, что б казаться своим.... Пусть не лезут во внутреннею политику России...
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6 час.
Виктор Шилин
Ошибаться можно, предавать нельзя. Ну скакал когда то. Автор, а ты сделал для СВО хоть половину того, что сделал Юра?
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3 час.
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