В народном календаре день Федула Ветреника и Страстная пятница, когда верующие соблюдают самый строгий пост, проводят день в молитве и избегают физического труда.
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В народном календаре день Федула Ветреника и Страстная пятница, когда верующие соблюдают самый строгий пост, проводят день в молитве и избегают физического труда.