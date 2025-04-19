Ветеран СВО из Вельска готовится стать участником программы «Защитники. Под крылом Архангела»

Вельчанин подал заявку на участие в программе и теперь с нетерпением ждет результатов отбора.Андрей Врачеев более 20 лет служил в органах внутренних дел, ушел в отставку в звании полковника, а в 2024 году добровольно отправился в зону СВО.
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