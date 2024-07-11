Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Если Nvidia - король, то кто королева?

Хедж-фонды, которые охотятся за сделками на фондовом рынке, связанными с искусственным интеллектом, заинтересовались производителями микросхем в Южной Корее, делая ставку на то, что новая волна спроса на высококачественные чипы памяти повысят их ценность, передает Reuters.

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