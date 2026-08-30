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Пронедра

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Астрономическая осень наступит в России 23 сентября

Астрономическая осень наступит в России 23 сентября

23 сентября в 03:05 по московскому времени в Северном полушарии наступит астрономическая осень. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное.

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