Газета Труд

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Врач назвал продукты для укрепления иммунитета

Врач назвал продукты для укрепления иммунитета

Турецкий врач Джума Эмироглу рассказал, как укрепить иммунитет осенью. Врач отделения внутренних болезней Эмироглу считает, что в рационе должно быть достаточно витамина B12, который позволяет бороться с возникшей депрессией и подавленностью.

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