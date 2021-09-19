Врач назвал продукты для укрепления иммунитета

Турецкий врач Джума Эмироглу рассказал, как укрепить иммунитет осенью. Врач отделения внутренних болезней Эмироглу считает, что в рационе должно быть достаточно витамина B12, который позволяет бороться с возникшей депрессией и подавленностью.