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Владелец «Санз» Мэт Ишбия: «Мы не провалились. Мы в отличном положении. Мы будем в отличном положении в следующем году»

«Давайте откровенно, если вы спросите 29 генеральных менеджеров в лиге, 26 из них обменяют свой состав и драфт-пики на наши.

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