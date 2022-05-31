Андрей Осипов отмечен благодарностью федерального уполномоченного

Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов отмечен благодарностью уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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