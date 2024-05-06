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Калужские новости

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Калужанам стало поступать в два раза больше спам-звонков

Калужанам стало поступать в два раза больше спам-звонков

В первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023, количество спам-звонков жителям региона выросло вдвое, а общий объем заблокированных нежелательных звонков превысил только за первые три месяца года 4 млн минут, или почти 10 лет несостоявшихся навязываемых спамерами разговоровВ первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023, количество спам-звонков жителям региона выросло вдвое, а общий объем заблокированных нежелательных звонков превысил только за первые три месяца года 4 млн минут, или почти 10 лет несостоявшихся навязываемых спамерами разговоров.

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