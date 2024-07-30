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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» готов продать Николусси-Кавилью за 8 млн евро. В борьбе за хавбека «Кальяри» опережает «Венецию», «Палермо» и «Кремонезе»

«Кальяри» контактирует с 24-летним центральным хавбеком насчет возможного трансфера, сообщает Cagliari News 24 со ссылкой на Tuttosport.

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