ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ УСТАНОВКУ ЗРПК “ПАНЦИРЬ” НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ В МОСКВЕ

Борис Рожин высказался в телеграм-канале по поводу распространяющейся информации В четверг, 19 января, пользователи социальных сетей начали распространять информацию о том, что в столице России на крышах зданий начали устанавливать “панцири”.
Борис Рожин высказался в телеграм-канале по поводу распространяющейся информации В четверг, 19 января, пользователи социальных сетей начали распространять информацию о том, что в столице России на крышах зданий начали устанавливать “панцири”.
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