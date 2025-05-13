The National Interest винит главаря киевского режима в испорченных отношениях США и Украины.Разрыв в отношениях Вашингтона с Киевом произошёл разрыв из-за неумения главаря киевского режима Владимира Зеленского адаптироваться под изменившуюся власть в США.
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