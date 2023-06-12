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«Укргидроэнерго» надеется, что Крым останется без воды минимум на год

«Укргидроэнерго» надеется, что Крым останется без воды минимум на год

После разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища Крым обеспечен водой на должном уровне. Однако гендиректор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Крымский полуостров останется без привычного ранее обеспечения минимум на год.

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