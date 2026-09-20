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yel

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Как правильно обустроить пару соток: топ лучших идей для маленьких участков

Даже на двух сотках можно создать функциональный и визуально просторный сад, если использовать специальные приемы и компактные решения.

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