Реестр МСП. Как не допустить исключения

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” к основным критериям отнесения юридических лиц к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся: 1) структура уставного капитала (например, для ООО суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных или религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не должна превышать 25%, а суммарная доля иностранных организаций и (или) организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 49% уставного капитала); 2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год; 3) размер доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.