IBA призвала к единству все национальные федерации бокса

Организация привела в пример Федерацию бокса Нидерландов, членство которой в настоящее время в IBA временно приостановлено, публично признав неопределенность, связанную с её выходом из соревнований и прекращением финансовой поддержки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии