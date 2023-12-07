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IBA призвала к единству все национальные федерации бокса

IBA призвала к единству все национальные федерации бокса

Организация привела в пример Федерацию бокса Нидерландов, членство которой в настоящее время в IBA временно приостановлено, публично признав неопределенность, связанную с её выходом из соревнований и прекращением финансовой поддержки.

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