Забудьте о переполнении выгребной ямы: одно ведро и жира с илом больше нет Юлия ЧелкановаВыгребная яма — это важная часть канализационной системы загородного дома, но, к сожалению, она может стать источником многих проблем.
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