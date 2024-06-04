Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам

Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил о том, что в ведомстве поддержали идею списания выданных регионам кредитов в том случае, если средства используют для развития туристической сферы.
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