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Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам

Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам

Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил о том, что в ведомстве поддержали идею списания выданных регионам кредитов в том случае, если средства используют для развития туристической сферы.

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