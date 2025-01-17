Бразильянка хочет быть признана самой старой женщиной в мире. Сколько ей лет

За два месяца до своего 120-летия жительница бразильского штата Рио-де-Жанейро Деолира Глисериа Педро да Силва хочет быть признана самой пожилой живущей женщиной в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, сообщает в пятницу Reuters.
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