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Царьград

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Путин процитировал Пушкина, увеличив его популярность в 12 раз

Путин процитировал Пушкина, увеличив его популярность в 12 раз

Александр Пушкин в 1827 году заинтересовался английским боксом, редким для России того времени. Князь Петр Вяземский вспоминал, как поэт учил его боксу.

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