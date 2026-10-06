Путин процитировал Пушкина, увеличив его популярность в 12 раз

Александр Пушкин в 1827 году заинтересовался английским боксом, редким для России того времени. Князь Петр Вяземский вспоминал, как поэт учил его боксу.
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