#народныеприметы Что нам сегодня нашептывает погода? Хоть бы не "Займи и выпей" 😂 Не знаем, у кого как, а у нас эта присказка прочно ассоциируется с морозякой.
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#народныеприметы Что нам сегодня нашептывает погода? Хоть бы не "Займи и выпей" 😂 Не знаем, у кого как, а у нас эта присказка прочно ассоциируется с морозякой.