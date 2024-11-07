Я узнала бы их из тысячи пар. Как-то увидела их на аллее и от нечего делать стала запоминать каждую деталь, рассматривая спины.
Единственная пара с разницей в возрасте 20 лет, которую я считала идеальной, оказалась с сюрпризом…
Комментарии
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Мар Со
У меня тоже был опыт подобного наблюдения. Шла я как-то к остановке, впереди элегантно плыла женщина с потрясающе красивой фигурой. Даже я, абсолютно равнодушная к особам моего пола, просто потрясённо наблюдала за ней. Тонкая талия, крутые бёдра, классные ноги, и шикарная кожа, хорошо видная из глубокого выреза платья. Обогнав её, я обернулась. Её лицо...Такой контраст...
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16 час.
ВИ
Виктория Иванова
Как моя мама говорила: "Сзади пионерка, спереди пенсионерка!" 🤷♀️
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5 час.
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