Единственная пара с разницей в возрасте 20 лет, которую я считала идеальной, оказалась с сюрпризом…

Мар Со

У меня тоже был опыт подобного наблюдения. Шла я как-то к остановке, впереди элегантно плыла женщина с потрясающе красивой фигурой. Даже я, абсолютно равнодушная к особам моего пола, просто потрясённо наблюдала за ней. Тонкая талия, крутые бёдра, классные ноги, и шикарная кожа, хорошо видная из глубокого выреза платья. Обогнав её, я обернулась. Её лицо...Такой контраст...