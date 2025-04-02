Названа дата открытия аттракционов в парках Новосибирска

По информации Дирекции городских парков, большинство аттракционов откроется после 15 апреля. К этой дате, согласно информации сервиса «Яндекс погода», дневная температура в городе поднимется до +18 градусов, а среднесуточное значение составит +10 градусов.
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