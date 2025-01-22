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XYZ: российские геймеры потратили 173 млрд рублей на видеоигры в 2024 году

XYZ: российские геймеры потратили 173 млрд рублей на видеоигры в 2024 году

В 2024 году российские геймеры потратили на видеоигры 173 млрд руб. Об этом говорится в исследовании аналитиков онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.

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