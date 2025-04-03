Пока вы спали: ответ мира на пошлины США и реакция ООН на запрос РФ по Буче

Андрей Бедный

"подчеркивая, что протекционизм не приведет к решению проблем и угрожает глобальной экономике" - я уею с этого зоопарка. Каждая страна использует протекционизм. США, так вообще с момента создания. Разве что Россия после развала СССР не использовала протекционизм, да и то, потому что была де факто колонией Запада и делала всё что её говорили "иностранные партнеры". Хотя Китай и его негодование понять можно. С такими пошлинами его товары просто не нужны будут на американском рынке.