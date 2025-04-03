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Пока вы спали: ответ мира на пошлины США и реакция ООН на запрос РФ по Буче
Комментарии
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Светлана Дубович
На Россию пошлины не наложили-нет торговли.Зато на пингвинов наложил.
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18 час.
СД
Светлана Дубович
Идиот
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18 час.
Андрей Бедный
"подчеркивая, что протекционизм не приведет к решению проблем и угрожает глобальной экономике" - я уею с этого зоопарка. Каждая страна использует протекционизм. США, так вообще с момента создания. Разве что Россия после развала СССР не использовала протекционизм, да и то, потому что была де факто колонией Запада и делала всё что её говорили "иностранные партнеры". Хотя Китай и его негодование понять можно. С такими пошлинами его товары просто не нужны будут на американском рынке.
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17 час.
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