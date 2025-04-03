Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    А им в ответ: Что имеем то и введём , по самые гланды...«Находишь мужчину...
  • Владимир Акулов
    Огромные дорогущие  корабли  нет  смысла  строить  :  они  тонут  от  копеечной  ракеты.Россия строит кор...
  • Елена Хараничева
    Как только их берут за ...опу, сразу-я не то имела в виду...«Находишь мужчину...

Пока вы спали: ответ мира на пошлины США и реакция ООН на запрос РФ по Буче

Пока вы спали: ответ мира на пошлины США и реакция ООН на запрос РФ по Буче

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Дубович
На Россию пошлины не наложили-нет торговли.Зато на пингвинов наложил.
Ответить
18 час.
СД
Светлана Дубович
Идиот
Ответить
18 час.
Андрей Бедный
&quot;подчеркивая, что протекционизм не приведет к решению проблем и угрожает глобальной экономике&quot; - я уею с этого зоопарка. Каждая страна использует протекционизм. США, так  вообще с момента создания. Разве что Россия после развала СССР не использовала протекционизм, да и то, потому что была де факто колонией Запада и делала всё что её говорили &quot;иностранные партнеры&quot;. Хотя Китай и его негодование понять можно. С такими пошлинами его товары просто не нужны будут на американском рынке.
Ответить
17 час.
наверх