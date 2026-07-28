Россия поддерживает диалог с Telegram о восстановлении доступа к мессенджеру

Россия продолжает поддерживать связь с руководством мессенджера Telegram по вопросу восстановления полноценного доступа к сервису, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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