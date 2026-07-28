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Регионы России

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Россия поддерживает диалог с Telegram о восстановлении доступа к мессенджеру

Россия поддерживает диалог с Telegram о восстановлении доступа к мессенджеру

Россия продолжает поддерживать связь с руководством мессенджера Telegram по вопросу восстановления полноценного доступа к сервису, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов.

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