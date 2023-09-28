Территории вдоль 13 улиц благоустроят в Медеуском районе Алматы

В Медеуском районе до октября благоустроят территории вдоль 13 улиц, передает inAlmaty.kz. Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района сообщил, что в сентябре в Медеуском районе Алматы завершился средний ремонт на восьми улицах, из запланированных 28 улиц, общей протяженностью 21,8 километров.
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