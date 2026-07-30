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Газета.ру

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Журова усомнилась, что CAS встанет на сторону Украины по делу ОКР

Журова усомнилась, что CAS встанет на сторону Украины по делу ОКР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об иске Национального олимпийского комитета Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.

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