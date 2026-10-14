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ASML увеличила квартальную выручку до рекордных €11,7 млрд

ASML увеличила квартальную выручку до рекордных €11,7 млрд

Нидерландская ASML, крупнейший поставщик оборудования для производства передовых микрочипов, отчиталась о рекордной квартальной выручке в размере €11,66 млрд против €9,33 млрд во втором квартале.

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