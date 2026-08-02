Вечером будет громко, На ул. Лагутенко возле АЗС «МОСТЕК» дети на питбайках заправились Донецкая группа новостей.
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Вечером будет громко, На ул. Лагутенко возле АЗС «МОСТЕК» дети на питбайках заправились Донецкая группа новостей.
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