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MeMo-Logic

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Барефутеры: почему некоторые люди ходят даже в городе босиком и что им за это может быть

Барефутеры: почему некоторые люди ходят даже в городе босиком и что им за это может быть

Хоть и не часто, но порой встречаются люди, разгуливающие по улицам городов босиком, и если у них не стоит диагноз некоего психического заболевания, то, скорее всего, это приверженцы движения «барефутинг» .

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