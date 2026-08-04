Барефутеры: почему некоторые люди ходят даже в городе босиком и что им за это может быть

Хоть и не часто, но порой встречаются люди, разгуливающие по улицам городов босиком, и если у них не стоит диагноз некоего психического заболевания, то, скорее всего, это приверженцы движения «барефутинг» .
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