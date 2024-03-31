Новейший российский беспилотник совершил революцию, обнуляя любую РЭБ: что известно Ирэн ОрлонскаяРеволюционный российский беспилотник «Изделие 55» стал источником глубокого интереса, так как он обнаружил способность преодолевать любые попытки радиоэлектронной борьбы.
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